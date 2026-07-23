مؤسسة دولية ترصد مخالفات يحتمل ارتباطها بالمقامرة في مونديال 2026

أصدر مراقب دولي 7 تنبيهات بشأن مخالفات محتملة مرتبطة بالمقامرة خلال كأس العالم 2026، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يحدد أي نشاط مراهنة مشبوه.

وقالت مجموعة "كوبنهاجن"، المدعومة من "مجلس أوروبا"، في بيان صحفي يوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 7 إشعارات صفراء خلال المباريات الـ104 التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويتم إصدار الإشعارات الصفراء حينما تشير المؤشرات الأولية إلى وجود مخالفات محتملة تتطلب مزيدا من البحث، وذلك لا يعني وجود تلاعب بالضرورة.

وأوضح البيان أنه لم يتم إصدار تنبيهات برتقالية أو حمراء وهي تكون أكثر خطورة.

وقال (فيفا) في بيان له، إن فريق عمل النزاهة التابع له لم يرصد أي نشاط مراهنة مشبوه أو مؤشرات على التلاعب في المباريات فيما يتعلق بأي مباراة.