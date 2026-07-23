أعربت جامعة الدول العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الجزائر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها البلاد.

وأكدت الجامعة، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تضامنها الكامل مع الجزائر في مواجهة هذه الظروف الأليمة، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ودعت الجامعة العربية أن يحفظ الله الجزائر وشعبها من كل سوء، مؤكدة وقوفها إلى جانب الجزائر في هذا الظرف الإنساني الأليم.

وتشهد الجزائر، موجة حرائق مستمرة تتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية طالت مناطق عدة، إذ توفي 6 أشخاص وسُجلت عشرات الإصابات.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الثلاثاء الماضي، تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح مناطق عدة في البلاد، وسجلت الحماية المدنية نحو 1550 حريقا خلال الأيام الـ12 الماضية.