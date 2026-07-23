فرنسا: حرائق الغابات تنتشر قرب بلدة سياحية شهيرة مع إجلاء الآلاف

قالت السلطات الفرنسية، إنه تم إجلاء نحو 20 ألف شخص من بلدات ومنتجعات للعطلات على طول ساحل المحيط الأطلسي الفرنسي اليوم الخميس، مع استمرار اندلاع أحدث سلسلة من حرائق الغابات، وتم تكليف مئات من رجال الإطفاء لمكافحته، حسبما أفادت وكالة أنباء " أسوشيتد برس" (أ ب).

ونقلت (أ ب)، عن السلطات المحلية قولها اليوم الخميس، إن الحريق في غابة بالقرب من بلدة ليج-كاب فيري، جنوب غرب بوردو، انتشر على مساحة تزيد على 31 كيلومترا مربعا (12 ميلا مربعا)، رغم عدم الإبلاغ عن قوع أي إصابات.

وقالت صوفي بروكا، محافظة منطقة جيرون المحيطة، إنه تم نشر حوالي 700 من رجال الإطفاء، ومن بينهم قوات تم إرسالها من منطقة باريس.

ووصل الحريق إلى مسافة 300 مترا (980 قدما) من أولى المنازل في ليج، وشاركت طائرات إطفاء في إلقاء المياه للمساهمة في إخماد الحريق.

وفي وقت لاحق اليوم، قال مكتب المحافظة إنه لم تتم السيطرة بعد على حريق الغابات ، لكنه ظل تحت السيطرة في شمال ليج.

وقالت السلطات الفرنسية في وقت سابق اليوم الخميس، إن الحريق أدى إلى إجلاء عشرة آلاف سائح.

وقالت مقاطعة جيرون إن السياح الذين تضرروا هم ثمانية مراكز عطلات وثلاثة مواقع تخييم.كما جرى إجلاء نحو ألف مقيم من مواقع مختلفة أيضا. وأضافت المقاطعة أن أحدا لم يصب حتى الآن.

واندلع الحريق منتصف نهار أمس الأربعاء في قرية ساوموس، وامتد بالفعل على مساحة ألفي هيكتار وتحرك أولا إلى لوبورج ثم باتجاه ليج كاب-فيري.

ولايزال نحو 500 رجل إطفاء منتشرين لمكافحة الحريق الشديد.

وحتى مساء الأربعاء، كان هناك أربع طائرات إطفاء و150 مركبة خدمات طارئة في الموقع.

وشهدت جنوب أوروبا حرائق كبيرة متعددة هذا الصيف.

ويحذر العلماء من أن تغير المناخ يفاقم من تواتر وشدة الحرارة والجفاف، مما يجعل المنطقة أكثر عرضة لحرائق الغابات.

وبعد سلسلة من موجات الحر التي بدأت حتى قبل الصيف، اندلعت حرائق الغابات في جميع أنحاء فرنسا، مما أتى على مساحات شاسعة من الأراضي وسط درجات حرارة قياسية وطقس جاف.

ووفقا لوزير الداخلية لوران نونيز، اندلع أكثر من 12 ألفا و500 حريق غابات منذ بداية العام، واحترق ما يقرب من 44 ألف هكتارا من الاراضي بالفعل.



