 الجيش الكويتي: تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاستهداف متكرر بطائرات مسيرة معادية أدى لأضرار مادية - بوابة الشروق
الخميس 23 يوليه 2026 8:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الجيش الكويتي: تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاستهداف متكرر بطائرات مسيرة معادية أدى لأضرار مادية


نشر في: الخميس 23 يوليه 2026 - 7:56 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2026 - 7:56 م

أعلن الجيش الكويتي، عن تعرض منفذ العبدلي الحدودي، مساء اليوم، لاستهداف متكرر بواسطة طائرات مسيّرة معادية.

وقال حساب وزارة الدفاع، عبر منصة "إكس" قبل قليل، إن منفذ العبدلي الحدودي، تعرّض مساء اليوم لاستهدافٍ متكرر بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد استمرار القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.

 

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