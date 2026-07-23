 الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الخميس 23 يوليه 2026 - 8:51 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2026 - 8:51 م

دعت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة وحدوث اضطرابات في حركة السفر.

وذكرت الوزارة - في تنبيه أمني صدر عنها اليوم الخميس - أن بعض شركات الطيران في المنطقة أجَّلت العودة إلى جداول الرحلات السابقة، بينما ألغت شركات أخرى بعض المسارات.

كما دعت الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في قرار السفر إلى المنطقة أو عبرها، موضحة أن منشآت دبلوماسية أمريكية، منها ما هو خارج منطقة الشرق الأوسط، قد تعرضت للاستهداف.

وبيَّنت الوزارة أنه من المحتمل أن تقوم إيران والجماعات الداعمة لها باستهداف مصالح أمريكية أخرى في الخارج، أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية.

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