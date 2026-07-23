القبض على شاب ألماني متهم بتنفيذ هجوم طعن قاتل في بنك بجنوب ألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على المشتبه به في الهجوم القاتل بالسكين الذي وقع داخل أحد البنوك بمدينة ريجنسبورج جنوبي ألمانيا اليوم الخميس.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة ذلك في رد على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأوضحت قيادة شرطة منطقة أوبر بفالتس أن الرجل الذي أُلقي القبض عليه بعد الهجوم يبلغ من العمر 20 عامًا. وأضافت أن المشتبه به، وهو ألماني الجنسية، لم يُصب بأي أذى أثناء عملية القبض عليه التي نفذتها عناصر من وحدة الشرطة الخاصة "إس إي كيه".

وبحسب الشرطة، أُلقي القبض على المشتبه به داخل المبنى نفسه الذي يُشتبه في أنه هاجم فيه رجلًا آخر بسكين، ما أدى إلى مقتله.

وأضافت متحدثة باسم الشرطة: "لا تزال الإجراءات الأمنية في موقع الحادث مستمرة ولم تنتهِ بعد، ومن بينها تفتيش المبنى". وأكدت الشرطة أنها لا تزال ترجح أن الجاني تصرف بمفرده، مضيفة:"لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على وجود مشتبه به ثانٍ".

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق عن وفاة الشخص الذي أُصِيْب بجروح بالغة في عملية احتجاز رهائن في مبنى البنك.

وسبق ذلك إعلان الشرطة الألمانية أن هذا الشخص يتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات، حيث قالت المتحدثة باسم الشرطة لـ (د ب أ): "تم نقل المصاب إلى المستشفى".

يُذكر أنه بعدما كانت قوات الأمن في البداية على اتصال بصري فقط مع المصاب، تمكنت فرق الإسعاف لاحقًا من الوصول إليه وتقديم الإسعافات الأولية له.

وأضافت المتحدثة: "المشتبه به رجل، ونفترض في الوقت الحالي أنه تصرف بمفرده"، وأوضحت أنه يُشتبه في أنه اعتدى على المجني عليه بسكين، وأنه لا يزال داخل مبنى البنك.

وحسب المتحدثة، ترجح الشرطة أيضًا وجود أشخاص آخرين داخل البنك، إلا أن عددهم لم يتضح بعد، كما لم يُعرف ما إذا كانوا متواجدين بشكل مباشر داخل نطاق سيطرة المشتبه به.

وشاركت الشرطة وفرق الإنقاذ في العملية بقوة كبيرة، حيث جرى استدعاء مروحية وعناصر من وحدة الشرطة الخاصة "إس إي كيه". ولم تتضح حتى الآن دوافع محتجز الرهائن المحتمل، كما لم تتلقَّ الشرطة أي مطالب منه، بحسب المتحدثة.

ويقع فرع البنك في الطابق الأرضي من مجمع مبانٍ كبير، بينما توجد شقق سكنية في الطوابق العلوية. وأكدت المتحدثة أن "حماية السكان تأتي على رأس أولوياتنا".كما دعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة المحيطة بموقع الحادث والابتعاد عنها لمسافة كافية.