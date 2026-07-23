أيد مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، تشريعا يوجه الرئيس دونالد ترامب بوقف ​أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران، في أحدث ‌انتقاد رمزي من الكونجرس لترامب.

وجاءت نتيجة التصويت بواقع 214 صوتا مقابل 208 لصالح قرار صلاحيات الحرب بعد انضمام أربعة جمهوريين إلى ​الديمقراطيين في التصويت لصالحه، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ويوجه القرار، الذي قدمته النائبة الديمقراطية ​براميلا جايابال، ترامب "إلى وقف استخدام القوات المسلحة الأمريكية ⁠في الأعمال القتالية" ضد إيران ما لم يصرح الكونجرس بذلك. ​لكن هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، إذ أقر المشرعون ​قرارات مماثلة مرارا في الشهور القليلة الماضية ولم تؤد إلى وقف الحرب.

والجمهوريون الأربعة الذين صوتوا لصالح القرار هم توم باريت من ميشيجان، وبريان فيتسباتريك ​من بنسلفانيا، ووارن ديفيدسون من أوهايو، وتوماس ماسي من ​كنتاكي.

ويتمتع الجمهوريون الموالون لترامب بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن ‌يصوت ⁠مجلس الشيوخ على قرار منفصل لكنه مشابه في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وقال ترامب لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي في وقت سابق إنه يدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران.

وأضاف ترامب : "أنا على وشك اتخاذ القرار وإسرائيل ستنضم في غضون دقيقتين للهجمات إذا طلبت منها ذلك".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" استكمال سلسلة جديدة من الضربات على "أهداف عسكرية إيرانية لليلة الثانية عشرة على التوالي"، مؤكدة مواصلة "مهمتها في إضعاف قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع ضربات في أنحاء متفرقة بما في ذلك مدينة بوشهر الساحلية في جنوب البلاد، حيث المحطة الوحيدة للطاقة النووية في إيران.

كذلك أفادت تقارير بضربات على الأهواز ومدينة كنارك وميناء تشابهار على خليج عُمان، إضافة إلى سماع دوي انفجارات في سيريك قرب مضيق هرمز.

من جهته، حذر مستشار المرشد الأعلى الإيراني محمد مخبر من أن "النار التي تعمل الولايات المتحدة على إشعالها في حقول النفط والغاز في المنطقة ستطال ألسنتها العالم بأسره".

وبات مضيق هرمز ورقة أساسية في الصراع في الشرق الأوسط. فبعدما أغلقته إيران خلال الحرب التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي عليها في 28 فبراير الماضي، تصر على التحكم بحركة الملاحة فيه، وهو ما ترفضه واشنطن.