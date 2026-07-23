روبيو: نقدر الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلام والأمن والازدهار بالشرق الأوسط وأفريقيا

توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، باسم الولايات المتحدة الأمريكية، بأحر التهاني إلى حكومة وشعب مصر بمناسبة العيد الوطني الرابع والسبعين.

وقال روبيو- فى بيان صحفى، اليوم الخميس، بهذه المناسبة ووزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة- "وبينما نحتفل بهذه المناسبة، فإننا نحتفي بالشراكة الراسخة والعلاقات التاريخية بين بلدينا".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة تُقدّر الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلام والأمن والازدهار في الشرق الأوسط وأفريقيا.. معربا عن التطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق في الأولويات المشتركة خلال السنوات المقبلة.