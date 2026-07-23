قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ضربات الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران بدأت تأخذ شكلا جديدا، موضحا أن العمليات لم تعد تقتصر على ضرب الرادارات الساحلية، وإنما امتدت إلى استهداف الجسور التي تربط المدن ببعضها.

وأضاف فرج عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن الجانب الأمريكي يبرر استهداف هذه الجسور بأنها تهدف إلى منع تحرك القوات الإيرانية، إلا أن تأثيرها يتجاوز ذلك، باعتبارها من عناصر البنية الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الإيراني داخل إيران.

وأوضح أن أي حرب تتضمن 3 أبعاد رئيسية، هي الحرب على الأرض وفي الجو، إلى جانب الحرب النفسية، معتبرا أن إيران لا تزال تمتلك قدرات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأشار إلى أن القوات البحرية الإيرانية تعرضت لتدمير كبير، كما تم استهداف الرادارات والمطارات والقوات الجوية، مؤكدا أن ما تبقى من القدرات العسكرية الإيرانية لا يزال يمثل تحديا.

وأردف أن إيران ما زالت تمتلك صواريخ باليستية بعيدة المدى، إلى جانب أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، والتي يمكنها تنفيذ هجمات على أهداف بعيدة.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية وسعت حملة ضرباتها الجوية ضد إيران، بقصف الجسور بشكل متزايد، وهو جزء من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبدء في ضرب البنية التحتية للضغط على طهران لتخفيف سيطرتها على مضيق هرمز.