وكالة أنباء فارس: سماع أصوات انفجارات بمحيط جزيرتي قشم ولاراك ومن اتجاه البحر

أفادت وكالة أنباء "فارس" بوقوع دوي انفجارات في محيط جزيرتي قشم ولاراك قبل دقائق.

وقالت عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن صوت انفجار سُمع في المناطق الجنوبية لجزيرة قشم، قرب محيط قرية "سوزا"، بالإضافة إلى سماع أصوات انفجارات من اتجاه البحر من نطاق جزيرة لاراك.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن صاروخا أمريكيا أصاب منطقة في ساحل مدينة سوزا بجزيرة قشم جنوبي البلاد، فيما أعلن التلفزيون الإيراني عن سماع دوي انفجار في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي دوناد ترامب لـ "أكسيوس"، مساء اليوم، أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا ولم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد، مؤكدا أن إسرائيل ستنضم في غضون دقيقتين للهجمات على إيران إذا طُلب منها ولكن أمريكا ليست بحاجة لذلك.