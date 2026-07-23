الصحة اللبنانية: الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلى ترتفع إلى 4329 شهيدا و12233 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلى منذ 2 مارس الماضي وحتى 23 يوليو الجاري ارتفعت إلى 4329 شهيدًا و12233 جريحًا.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس - أن هذه الأرقام تستند إلى أحدث الإحصاءات الموثقة التي جرى جمعها وتحديثها، في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات الاعتداءات.

ويواصل مركز عمليات طوارئ الصحة العامة إصدار تحديثات دورية بشأن أعداد الضحايا، بالتنسيق مع المستشفيات والجهات الصحية المختصة، لرصد المستجدات وتوثيقها.