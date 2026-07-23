جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي ومستوطن في عمليتي طعن اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعرض جندي ومستوطن لعمليتي طعن في هجومين نفذهما فلسطينيون قرب مستوطنة "إيتامار" وفي منطقة "غاني"، وذلك بالتزامن مع بدء نشاط عملياتي واسع النطاق لقواته.

ووسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مناطق الضفة المحتلة، وقال جيش الاحتلال في بيان عبر حسابه بمنصة "إكس" إن قواته بدأت نشاطا عملياتيا واسع النطاق في طوباس وقرية بيت فوريك.

وأضاف البيان أنه "في وقت سابق اليوم، هاجم فلسطينيان وطعنا مدنيا إسرائيليا في منطقة اندلع فيها حريق بالقرب من مستوطنة إيتامار".

وأشار إلى أن "فلسطينيا آخرا طعن جنديا من الجيش الإسرائيلي، وأصيب بجروح طفيفة، في منطقة غاني ضمن لواء مناشي"، لافتا إلى "تحييد ثلاثة فلسطينيين" في العملية.

ولفت إلى أن "القوات الإسرائيلية دخلت منزل أحد الفلسطينيين الذين نفذوا الهجوم، وفتشت القوات عدة مبان واستجوبت عدة مشتبه بهم، ووصلت إلى منطقة قرية طوباس، محل إقامة المتهم الذي نفذ الهجوم في منطقة غاني وأصاب جنديا من الجيش بجروح طفيفة".