الصحة الإيرانية: مقتل 55 شخصا وإصابة 629 منذ بدء الغارات الأمريكية في 6 يوليو

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور، عن الحصيلة النهائية لضحايا الغارات الجوية الأمريكية منذ عودة الهجمات في السادس من يوليو.

وقال في بيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن إجمالي أعداد المصابين بلغ 629 شخصا، بينما سجلت الإحصائيات 55 شهيدا نتيجة تلك الغارات.

وذكر أن من بين المصابين 46 امرأة، و24 طفلا ومراهقا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة، بالإضافة إلى 6 نساء و3 أطفال ومراهقين دون سن الثامنة عشرة ضمن الشهداء.

وأشار إلى إجراء 52 عملية جراحية حتى هذه اللحظة، ذاكرا أن هناك 36 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفيات.