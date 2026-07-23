فاديفول منتقدا استبعاد ترامب لجنوب أفريقيا من قمة العشرين: عضو لا غنى عنه

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أنه يعتزم نقل اهتمامات ومطالب جنوب أفريقيا خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنوب أفريقيا من المشاركة في قمة المجموعة المقررة في ديسمبر المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوب أفريقي رونالد لامولا، قال فاديفول في بريتوريا اليوم الخميس، إن "جنوب أفريقيا من أشد المدافعين عن النظام الدولي القائم على القواعد وعن التعددية، ويجب أن يُسمع صوتها".

وأكد الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن جنوب أفريقيا ستظل، بالنسبة لألمانيا، عضوًا لا غنى عنه في مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وأضاف أن جنوب أفريقيا، بوصفها الدولة الأفريقية الوحيدة العضو في المجموعة، تتمتع بصوت ذي تأثير وثقل على المستوى العالمي. لكنه أوضح في الوقت نفسه أن ألمانيا لا تعتزم مقاطعة القمة تضامنًا مع جنوب أفريقيا.

وفي كلمة ألقاها أمام المعهد الجنوب أفريقي للشئون الدولية في جامعة ويتواترسراند بمدينة جوهانسبرج، انتقد فاديفول إعلان ترامب عدم توجيه الدعوة إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقال إن "استبعاد جنوب أفريقيا يعني تهميش صوت أفريقي مهم وقوة اقتصادية وسياسية إقليمية رائدة".

ورأى فاديفول أن هذه الخطوة لا يمكن أن تصب في مصلحة أحد، وأردف:"لأننا تحديدا في ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، نحتاج إلى مزيد من التعاون، لا إلى تقليصه".

ونبه الوزير الألماني إلى أن قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في جوهانسبرج أواخر عام 2025، والتي وصفها بأنها "ناجحة للغاية" رغم مقاطعة الولايات المتحدة لها، أثبتت أن جنوب أفريقيا عضو لا غنى عنه في المجموعة، التي تُعد أحد أهم الأطر السياسية متعددة الأطراف في العالم.

من جانبه، أكد وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا تقديره لـ "دعم ألمانيا المبدئي لعقد قمة شاملة لمجموعة العشرين"، ولرأي برلين المتمثل في عدم جواز إضعاف المجموعة.

وأضاف أن جنوب أفريقيا عضو مؤسس في المجموعة وليست ضيفًا يمكن توجيه الدعوة إليه أو استبعاده منها، وتابع منتقدا:" لا يمكن لأي دولة أن تقرر بمفردها سحب الدعوة من عضو مؤسس في مجموعة العشرين".

وأوضح لامولا أن بلاده لا تنتظر من ألمانيا أن تقاطع القمة طوعًا دعمًا لجنوب أفريقيا، لكنه اعتبر أن من المهم أن تثير برلين قضية استبعاد بلاده خلال القمة. وأضاف: "سنواصل الدفاع عن شمولية المجموعة وسلامتها". وأكد أن جنوب أفريقيا لا تزال مستعدة للمشاركة في قمة فلوريدا إذا قرر ترامب في نهاية المطاف توجيه دعوة إليها.

ويتهم ترامب جنوب أفريقيا بارتكاب "إبادة جماعية" بحق مزارعين بيض، إلا أن خبراء وحكومة جنوب أفريقيا ينفون بشدة هذه المزاعم، وينفون وجود أي إبادة جماعية.

ورأى فاديفول أن العالم يمر "بأزمة في التعددية"، مؤكدًا في كلمته بجامعة جوهانسبرج، ولفت إلى أن هذه الأزمة تتضح في الأمم المتحدة على نحو أكثر جلاء من أي مكان آخر. وقال إن المنظمة لم تعد قادرة على استغلال كامل إمكاناتها بسبب التشكيك المتزايد في أسسها.

وصرح بأن هناك دولا كثيرة محقة في شعورها بأنها غير ممثلة تمثيلًا مناسبًا، ولا سيما في مجلس الأمن، أقوى أجهزة الأمم المتحدة. وأضاف أنه لا يمكن أن تكون الأمم المتحدة ممثلة للعالم تمثيلًا حقيقيًا بدون وجود تمثيل دائم لأفريقيا في مجلس الأمن.

وتدعم ألمانيا المقترحات الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن. وتطالب المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة بالحصول على مقعدين دائمين على الأقل يتمتعان بحق النقض، إضافة إلى مقعدين غير دائمين.

ويضم مجلس الأمن 15 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، بينها خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض، وهي: الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا. وكانت ألمانيا قد أخفقت في يونيو/حزيران الماضي في الفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بعد خسارة ترشحها أمام البرتغال والنمسا.