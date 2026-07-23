 العاصفة بيرثا تصل إلى ساحل خليج المكسيك قرب حدود تكساس ولويزيانا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاصفة بيرثا تصل إلى ساحل خليج المكسيك قرب حدود تكساس ولويزيانا

ميامي (أمريكا) (أ ب)
نشر في: الخميس 23 يوليه 2026 - 10:53 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2026 - 10:53 م

وصلت العاصفة الاستوائية "بيرثا" إلى اليابسة للمرة الثانية قرب الحدود بين ولايتي تكساس ولويزيانا، لينتهي اقترابها البطيء من ساحل خليج المكسيك.

وذكر مركز الأعاصير الوطني، أن إعصار بيرثا من المتوقع أن يضعف بسرعة بعد وصول مركزه إلى اليابسة بعد ظهر اليوم الخميس، (نحو 115 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة جالفستون بولاية تكساس).

وأوضح خبراء الأرصاد أن من المحتمل حدوث هبات عاصفة على طول أجزاء من الساحل، إلى جانب فيضانات مفاجئة محدودة، إلا أنه من المتوقع أن يفقد الإعصار قوته بسرعة فوق اليابسة.

ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات أو أضرار كبيرة منذ تشكل إعصار بيرثا يوم الاثنين في خليج المكسيك جنوب ولاية فلوريدا.

وكان الإعصار قد وصل إلى اليابسة للمرة الأولى أمس الأربعاء أثناء مروره بمحاذاة ساحل ولاية لويزيانا جنوب غربي مدينة نيو أورلينز.

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