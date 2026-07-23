واشنطن: غرامة الاتحاد الأوروبي على جوجل وقرض أيرباص يقوضان الاستقرار التجاري

أعربت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائها المتزايد من الموقف التجاري للاتحاد الأوروبي، قائلةً إن استهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية بالغرامات، والقرض المقدم مؤخرا لشركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، يهددان بتقويض المفاوضات البناءة بين واشنطن وبروكسل.

وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، في بيان اليوم الخميس: "لا يمكن إجراء حوار حقيقي إلا في ظل وقف إطلاق النار.. إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تقوض هذه الجهود، وتشكل خطرا حقيقيا على استمرار استقرار العلاقات التجارية عبر الأطلسي".

يأتي ذلك في حين أشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أعلنت اليوم، تغريم شركة ألفابت، مالكة شركة جوجل، مبلغا إجماليا قدره 890 مليون يورو (مليار دولار) لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.

من ناحيته، وصف جرير هذا القرار وغيره من القرارات الأخيرة ضد جوجل بأنها "عقوبات مالية غير معقولة"، مضيفا: "تشكل الغرامات المختلفة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على جوجل وحدها أكثر من 2% من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعد مساهمة في الميزانية تفوق مساهمات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وفي بيانه، انتقد جرير التمويل الذي أعلن بنك الاستثمار الأوروبي في يونيو الماضي تقديمه، وهو حزمة تمويل لشركة إيرباص بقيمة 3 مليارات يورو (3.41 مليار دولار).

ويقول مسئولون أمريكيون إن الدعم الحكومي المقدم لشركة أيرباص لصناعة الطائرات، ومقرها تولوز بفرنسا، قد يضع شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج في وضع تنافسي غير مواتٍ، وإن واشنطن وبروكسل قد سوتا نزاعا بين الشركتين.

وقال جرير: "يتضح جليا أن الاتحاد الأوروبي ما زال يستهدف الشركات الأمريكية الأكثر تنافسية، وكثيرا ما يدعي الاتحاد الأوروبي أنه يسعى إلى تحقيق الاستقرار والقدرة على التنبؤ في علاقتنا التجارية، إلا أن هذه الإجراءات تؤدي إلى حالة من عدم اليقين الشديد بالنسبة لصادرات السلع والخدمات الأمريكية إلى أوروبا".