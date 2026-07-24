أمريكا: مقتل شخصين جراء فيضانات مفاجئة في ولاية ويست فرجينيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخصان حتفهما جراء فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية ويست فرجينيا الأمريكية، هذا الأسبوع، وفقا لما ذكره مكتب حاكم الولاية أمس الأربعاء.

ولم يقدم بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لارس دالسايد، مدير الاتصالات بمكتب حاكم الولاية باتريك موريسي، تفاصيل عن مكان العثور على الجثتين أو كيفية وفاة الشخصين.

ولم يتم الكشف عن هوية الشخصين على الفور.

ويعدان أول حالتي وفاة مؤكدتين بسبب فيضانات أمس الأول الثلاثاء، بعدما تعرضت المنطقة لهطول أمطار غزيرة بلغ معدل هطولها ما يصل إلى 7 بوصات (18 سنتيمترا)، بحسب خبراء الأرصاد.