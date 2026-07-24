عبدالحكيم عبدالناصر: مشكلة أعداء والدي أنهم مش عارفين يموتوا ذكراه حتى الآن

قال المهندس عبدالحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إنه زار ضريح والده في ذكرى ثورة 23 يوليو عام 1952، مضيفا أن هذه المناسبة تحمل له ذكريات خاصة منذ طفولته.

وتابع عبر مداخلة هاتفية على قناة "الشمس 2"، اليوم الخميس، أن شعوره عند الزيارة كان الشوق إليه كثيرا، لأنهم كأسرة اعتادوا منذ الصغر أن يكون هذا اليوم يومه؛ ففي 23 يوليو كانوا يستيقظون صباحا ويرتدون ملابسهم لحضور ومشاهدة العرض العسكري، وقبل ذلك كان يلقي خطابه، فكان يوما مليئا بالبهجة، ثم في يوم 25 يوليو كانوا يذهبون إلى الإسكندرية استعدادا للاحتفال بذكرى 26 يوليو.

وأضاف: "مشكلة أعداء والدي إنهم مش عارفين يموتوا ذكراه حتى الآن"، معتبرا أن أعداء الثورة يعتقدون أن عجلة التاريخ ستعود إلى الوراء، لكن ذلك لن يحدث.

وأكد أن مكتسبات ثورة 23 يوليو لا يمكن التراجع عنها، قائلا: "الفلاح اللي ثورة 23 يوليو عطته حقوقه وملكته الأرض، وأول كلمة قالها له جمال عبدالناصر: ارفع رأسك يا أخي، لقد مات عهد الاستبداد، هتفضل رأسه مرفوعة، وعمره ما هيرجع تاني الفلاح المغلوب على أمره".

وأردف: "ولا العامل اللي كان بيشتغل 15 ساعة في اليوم وياخد أجر لا يمثل عُشر اللي يستحقه، من غير تأمينات ولا رعاية صحية، مش هيرجع تاني، وفرض الفقر والجهل مش هنرجع له تاني، مهما الناس اختنقت اقتصاديا وحصلت ظروف، مش هنرجع للي حصل من قبل".