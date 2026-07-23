المستشار الألماني بصدد الإعلان عن عدة تعديلات حكومية وحزبية

يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس إجراء تعديلات عديدة على الصعيدين الحكومي والحزبي، وذلك عقب استقالة ينس شبان من رئاسة الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي.

ويتكون الاتحاد المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، من حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر، الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، برئاسة ماركوس زودر.

ووفقا لمصادر داخل الاتحاد المسيحي، فإنه من المقرر أن يتم، مساء اليوم الخميس، اتخاذ أربعة قرارات إضافية بشأن التعديلات في المناصب الحكومية.

ومن المتوقع أن يعلن ميرتس عن هذه التغييرات رسميا صباح غدا الجمعة، إلى جانب التغيير الذي أُعلن بالفعل، بتعيين رئيس ديوان المستشارية تورستن فراي رئيسا للكتلة البرلمانية خلفا لشبان.

وبحسب المعلومات، ستنتقل وزيرة الصحة نينا فاركن (من حزب ميرتس) إلى منصب رئيس ديوان المستشارية خلفا لتورستن فراي، وسيتولى الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، كارستن لينيمان، منصب وزير الصحة خلفا لها.

وستشغل أمينة صندوق الحزب المسيحي، فرانتسيسكا هوبرمان، منصب الأمين العام للحزب خلفا للينيمان، كما سيحل فيليب أمتور، الذي يشغل حاليا منصب الممثل البرلماني لوزارة الرقمنة، محل ميشائيل مايستر في منصب مفوض الحكومة الاتحادية لشئون التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات داخل ديوان المستشارية.

ولم يصدر، حتى مساء اليوم، أي تأكيد رسمي لهذه التغييرات.

واكتفت دوائر محيطة بالمستشار بالقول: "سيعلن المستشار الاتحادي القرارات المتعلقة بالتعيينات بعد حسم جميع النقاط العالقة".