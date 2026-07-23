رئيس وزراء العراق: لن نسمح بتهديد إيران من أراضينا

أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أن أمن العراق وإيران مشترك، وأنه لا يسمح بوجود أي تهديد لإيران ينطلق من الاراضي العراقية.

وقال خلال تصريحات صحفية بعد جلسة مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران، إن "زيارته إلى الجمهورية الاسلامية تعبر عن عمق العلاقة وتجديد لها، وتمثل جسر مودة بين الشعبين والشراكة التي تجمع البلدين في الدين والحضارة والجغرافية والثقافة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر أن "الزيارة تأتي من أجل التباحث في القضايا التي تخص البلدين والمنطقة وضرورة وجود استثمارات مشتركة في مختلف المجالات بعد موقف إيران المشرف ودعمها للعراق خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي".

من جانبه أكد الرئيس بزشكيان، عمق المشتركات بين الشعبين الايراني والعراقي وأن الاستقرار الأمني مهم جدا وينعكس إيجابا على الواقع التنموي الثنائي.

وذكر أن هناك فرصا استثمارية مهمة مشتركة بين البلدين، بحسب البيان.