ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة تتجاوز 10% على عشرات الدول

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كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة تتجاوز 10%على عشرات الدول مع انتهاء صلاحية الرسوم المؤقتة البالغ نسبتها 10% اليوم الجمعة.