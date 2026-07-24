ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة تتجاوز 10% على عشرات الدول

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كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة تتجاوز 10%على عشرات الدول مع انتهاء صلاحية الرسوم المؤقتة البالغ نسبتها 10% اليوم الجمعة.