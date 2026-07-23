سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت اليمن اليوم الخميس، إجراء تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء شائع الزنداني، شمل 3 حقائب وزارية بينها الخارجية وشئون المغتربين.

وذكر التلفزيون اليمني الرسمي، أن القرار نص على تعيين الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة للخارجية وشئون المغتربين.

كما تم تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرة للإدارة المحلية.

وأضاف نص القرار أن التعديل الوزاري "جاء بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي".

ويعد هذا أول تعديل منذ تشكيل الحكومة اليمنية في فبراير الماضي برئاسة شائع الزنداني.

وإلى جانب منصبه رئيسا للحكومة شغل الزنداني منصب وزير الخارجية خلال الفترة الماضية، فيما كانت أفراح الزوبة تتولى حقيبة التخطيط والتعاون الدولي.

كما كان بدر باسلمة يشغل منصب وزير الإدارة المحلية، بينما كانت عهد جعسوس وزيرة دولة لشئون المرأة، قبل انتقالهم إلى الحقائب الوزارية الجديدة بموجب التعديل الجديد.