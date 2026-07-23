الجامعة العربية تؤكد أهمية حماية أمن الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر

أكد المتحدث الرسمي لجامعة الدول العربية، رفض الجامعة القاطع لاستهداف إيران دول الخليج والأردن، وكذلك استهداف جماعة الحوثي لناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، لما يمثله ذلك من خرق للقانون الدولي وتهديد لأمن الملاحة واستقرار المنطقة.

ورحب المتحدث بالموقف الذي عبر عنه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الصدد، مؤكدًا تكاتف العالم العربي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول العربية وسلامة الممرات البحرية.

وأكد المتحدث أن الجامعة العربية تطالب جماعة الحوثي بالوقف الفوري لكل الأعمال التي تهدد الملاحة الدولية، كما تطالب إيران بالكف عن تجاوزاتها والانخراط مجددا في العملية التفاوضية، باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة.

وحذر المتحدث من أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة وتقويض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.