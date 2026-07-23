الحرائق تلتهم المزيد من مساحات الغابات في تونس في 2026

زادت المساحات المتضررة في الغابات بتونس بسبب الحرائق، منذ مايو وحتى اليوم الخميس 23 يوليو، بنسبة تناهز 63 % مقارنة بنفس الفترة في عام 2025.

وأتت الحرائق على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية، مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتجتاح أغلب جهات البلاد درجات حرارة قياسية منذ نحو أسبوعين اقتربت من 50 درجة مع هبوب رياح جافة، ما أجج النيران في كثير من المرتفعات والغابات.

وسجلت أكبر الحرائق قبل يومين في جبل الناظور بولاية بنزرت شمال البلاد حيث طالت النيران 300 هكتار من الغابات.

كما أتى حريق اندلع في منطقة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف، على مساحة تقدر بألفي هكتار، ولا تزال عمليات الإطفاء متواصلة لإخماده.

وقال المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحا، إن الحرائق طالت أساسا غابات البلوط الفليني والصنوبر الحلبي، وهي أصناف تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية بالنسبة لسكان المناطق الغابية.

وتخسر تونس آلاف الهكتارات من المساحات الغابية سنويا بسبب الحرائق وارتفاع درجات الحرارة تحت وطأة التغير المناخي.

وخلال 24 ساعة الأخيرة تدخلت فرق الإطفاء لإخماد 296 حريقا، وفق بيانات نشرتها الحماية المدنية اليوم الخميس.