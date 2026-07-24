قبور زعماء سياسيين في تونس تتعرض لعمليات تخريب

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تعرضت أضرحة لزعماء سياسيين في تونس للتخريب في "مقبرة الجلاز" بالعاصمة، بينما أعلنت السلطات اليوم الخميس عن اعتقال أحد المتورطين في الاعتداء.

وأثارت الاعتداءات حالة من الغضب في تونس. وطالت أضرحة سياسيين في "مربع الزعماء" بالمقبرة، مثل النائب السابق في البرلمان محمد البراهمي والمحامي شكري بلعيد، الذين اغتيلا بالرصاص في عام 2013 على أيدي متشددين.

وطالت عمليات التخريب أيضا أضرحة رموزا من الحركة الوطنية ضد الاستعمار ونقابيين.

وقال حزب التيار الشعبي، حزب السياسي الراحل محمد البراهمي، إن الاعتداء يمثل "عملا إرهابيا وتعديا سافرا على رموز الوطن والشعب".

وأعلنت السلطات القضائية حتى الآن عن اعتقال مشتبه به واحد في عمليات التخريب.

ولم تتوفر بعد معلومات عن دوافع تلك الأفعال بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.