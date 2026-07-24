قالت الكاتبة نهى حقي، ابنة الأديب الراحل يحيى حقي، عن أشهر أعمال والدها التي تحولت إلى أفلام سينمائية، وهما "البوسطجي" و"قنديل أم هاشم"، إن فيلم "البوسطجي" هو الأقرب إلى قلبها.

وأضاف "حقي" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة "ON”، أمس الخميس، إن المخرج حسين كمال كان متميزًا للغاية، خاصة أنه عاد من أوروبا بأفكار جديدة، ونجح في توظيف التقنيات التي تعلمها في السينما بالخارج ضمن أحداث الفيلم.

وأشادت بأداء فريق العمل، مضيفة أن الفيلم، رغم أن أحداثه تدور في أجواء زمنية قديمة، نجح في إبراز الجوانب التي كتب عنها يحيى حقي، واصفة العمل بأنه أشبه بـ "ملحمة" متكاملة، من حيث نقل الحوار والأداء التمثيلي، مشيرة إلى أن جميع الممثلين قدموا أدوارهم بشكل مميز.

وتابعت أنها تحب جميع قصص والدها، مردفة: "زعلانة إن الناس لما بيجيبوا اسم يحيى حقي بيذكروا فقط البوسطجي وقنديل أم هاشم.. ده عنده قصص من أروع ما يمكن منها: عنتر وجوليت وفلة ومشمش وامرأة مسكينة"، معتبرة أن الشهرة التي حققها والدها من خلال الروايات جعلت البعض يتجاهل مكانته ككاتب رائد من رواد فن القصة القصيرة.