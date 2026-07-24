قال السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام لا تزال "قائمة" ومؤيدة بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر MBC مصر، أن العائق الرئيسي والوحيد أمام تنفيذها الحكومة الإسرائيلية التي ترفض السلام، ولا ترغب في تطبيق بنود الخطة.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني يطالب باستمرار في كلماته أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة بتنفيذ خطة ترامب بالكامل "من النقطة الأولى إلى الأخيرة"، لافتا إلى تركيزه على البنود التي يسعى الجانب الإسرائيلي لمحوها والمتمثلة في "لا للضم، لا للاحتلال، لا للتهجير".

وأكد أن إسرائيل لا تريد تطبيق الخطة وتسعى لإلغائها وإبقاء المجتمع الدولي مشغولا بالهجمات والتفجيرات التي تشنها بمختلف المناطق، مشددا أن الفلسطينيين دعاة سلام ويطالبون بحل جميع المشاكل بطرق سلمية ودبلوماسية استنادا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد أن الحروب تفتك بأرواح الأطفال وتخلق المآسي وتدمر المنازل، بينما يمنح السلام الأمل، مؤكدا التمسك بالسلام القائم على أساس الحق والعدل والمبادئ الأممية.

ورد على التساؤل حول الأسباب والدوافع التي جعلته يجهش بالبكاء في الأمم المتحدة أثناء الحرب على غزة، قائلا إن سبب بكائه يعود إلى حجم الألم والمأساة في قطاع غزة التي كانت تفوق طاقة أي شخص يمتلك شعورا إنسانيا.

وتابع: "أنا لدي أحفاد، عندما أرى ما الذي كان يجري في غزة، ويدخل في ذهني وعقلي أنه قد يحدث لأحفادي، الذين أحبهم أكثر مما أحب حياتي، أفقد صوابي، ولا أستطيع أن أتمالك شعوري وعواطفي، أنا إنسان في النهاية".

وأشار إلى إبلاغ الجانب الإسرائيلي بإدراكه لمعاناة الضحايا والأطفال الأبرياء أكثر منهم بغض، لكونه يمتلك الإنسانية التي يفتقر إليها الطرف الإسرائيلي الراغب في القتل والدمار.