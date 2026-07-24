كورال أطفال وشباب الأوبرا يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو في المهرجان الصيفي

احتفلت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، بذكرى ثورة 23 يوليو، ضمن فعاليات الليلة الثانية من المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2026، حيث قدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، حفلًا وطنيًا على المسرح المكشوف.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وقدم أعضاء الكورال باقة من الأغاني الوطنية، منها: «دقت ساعة العمل»، و«بحبك يا مصر»، و«الوطن الأكبر»، و«خلي السلاح صاحي»، و«سلمولي على مصر»، وغيرها، في رسالة تؤكد غرس قيم الانتماء والوعي والفخر بالوطن لدى الأجيال الجديدة.

وجسد الحفل رسالة دار الأوبرا المصرية في دعم المواهب الشابة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب، من خلال تقديم أعمال وطنية تواكب الاحتفال بالمناسبات القومية.