قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مدرس المرحلة الابتدائية هو أهم شخص في عملية التعليم، لأنه يتولى رعاية أغلى ما يمتلكه المجتمع من أبناء وبنات.

وأضاف البابا تواضروس، خلال اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، أن أطفال مصر هم مادتها الخام الغالية وأساس مستقبلها، مشددًا على اختيار معلمي المرحلة الابتدائية بعناية فائقة.

وأوضح أن اختيار مدرس الابتدائي يستحق الدقة نفسها المتبعة في اختيار أفراد الشرطة والجيش والقضاء، نظرًا إلى دوره في تشكيل شخصية الطفل خلال سنواته الأولى.

ووجّه الإعلامي أسامة كمال سؤالًا شخصيًا إلى البابا تواضروس قائلًا: «فاكر اسم مدرس أو مدرسة من مدرسينك في أولى ابتدائي؟».

وأجاب البابا تواضروس بأنه يتذكر معلميه بوضوح، قائلًا: «في أولى ابتدائي كنت في سوهاج، وكانت المدرسة اسمها أبلة نفيسة، ولما أسرتي انتقلت إلى دمنهور كانت أبلة إنجيل، وكان فيه أستاذ سعيد».

وأشار إلى احتفاظه بذكريات المواقف التي قدمها له معلموه والدروس التي تعلمها منهم، إلى جانب خدام الكنيسة الذين عرفهم خلال طفولته.

وأكد البابا تواضروس أن السنوات الأولى من عمر الطفل تتميز بذاكرة واسعة تسجل الكثير من المواقف، ما يجعل أثر معلم الابتدائي محفورًا في الذاكرة وممتدًا طوال العمر.