شعبة الذهب: مفيش حاجة اسمها دولار صاغة ومن يروجه يتحدث عن عدم علم

قال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سعر غرام الذهب عيار 21 سجل 5965 جنيها، مشيرا إلى أن تغيرات الأسعار في السوق المحلي ترتبط بشكل مباشر ولحظي بحركة البورصات العالمية للذهب.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "الحدث اليوم" أن السعر العالمي يرتبط بالأحداث السياسية والحروب الراهنة بالمنطقة.

وأوضح أن طبيعة العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تنطبق فقط في الأسواق الخارجية خارج مصر، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار عالميا يؤدي لانخفاض أسعار الذهب والعكس صحيح.

وأكد أن الوضع داخل مصر يختلف، موضحا أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه يؤدي إلى زيادة أسعار الذهب، لكون الذهب محليا يُسعَر بناء على أسعار صرف الدولار بالبنوك.

وأعرب عن رفضه التام لمصطلح "دولار الصاغة" المتداول من قبل بعض التجار لتسعير الذهب وفق قيم خاصة عند تذبذب العملة، قائلا: "مفيش حاجة أصلا اسمها دولار صاغة".

وشدد أن من يروجه يتحدث بـ "عدم علم"، موضحا أن ضرب قيمة الأوقية 4050 دولارا في سعر البنك البالغ 51.25 جنيها يعطي السعر النظري للأوقية بأمريكا.

ولفت إلى أن استيرادها لمصر يستلزم دفع تكاليف شحن ونقل وفتح اعتمادات مستندية تُضاف على القيمة النظرية لسعر الأوقية لترتفع القيمة الفعلية لتماثل تسعير الدولار بـ 53 جنيها بدلا من 51 جنيها بالبنك، موضحا أن هذا ما يفسره البعض خطأ بـ "دولار صاغة".

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6811 جنيهًا، وعيار 18قيمة 5108 جنيها، وعالميا، سجلت الأونصة نحو 4048 دولارا للعقود الفورية.