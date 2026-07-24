العراق وإيران يؤكدان على تسوية الأزمات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية

أكد العراق وإيران اليوم الخميس على أن تسوية الأزمات الإقليمية لا تتحقق إلا عبر الحوار والدبلوماسية والمشاركة البناءة لدول المنطقة وعلى أساس احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية العسكرية أو السياسية.

ودعا البلدان في بيان مشترك، في ختام زيارة رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، ولقائه القيادات العليا الإيرانية وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون المشترك إلى "دعم الحلول السياسية والسلمية المستندة إلى قواعد القانون الدولي لإنهاء الأزمات الإقليمية".

وذكر البيان المشترك أن "رئيس الحكومة العراقية والرئيس الإيراني اتفقا في إطار تعميق العلاقات الثنائية وترسيخ الروابط بين البلدين على إعداد وصياغة وثيقة شاملة واستراتيجية تهدف إلى توسيع التعاون بين العراق وإيران".

كما أكدت العراق و إيران على "تقارب وجهات نظرهما إزاء العديد من التحديات الراهنة وأن استمرار المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة و ضرورة تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم المنظمة والتهريب والتهديدات العابرة للحدود".

وحسب البيان المشترك، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة الحوار الاستراتيجي، والتنفيذ الكامل للاتفاقات المشتركة، وتوسيع التعاون الشامل في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات الثنائية.