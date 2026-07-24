قلق أممي بالغ من استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، مساء الخميس، عن قلقه البالغ من استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال المبعوث الأممي في بيان "أشعر بقلق بالغ إزاء استئناف أنصار الله (الحوثيين) هجماتهم على السفن التجارية، وما ترتب على ذلك من تجدد تعطيل الملاحة البحرية في البحر الأحمر".

وأضاف أنه "على مدى الأسابيع الماضية، عقدتُ سلسلة مكثفة من اللقاءات والمشاورات مع أطراف يمنية وجهات فاعلة إقليمية ودولية".

ونبه إلى أنه "في ظل تصاعد التوترات، تظل أولويتي الحفاظ على مكتسبات هدنة عام 2022، ومنع العودة إلى صراع أوسع نطاقاً، وتهيئة الظروف اللازمة لعملية سياسية شاملة".

وشدد على أن الأعمال التصعيدية تنذر بدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة، وتعميق انخراطه في بيئة إقليمية متقلبة أصلًا، وزيادة معاناة الشعب اليمني.

وأشار إلى أنه لا يزال من الممكن تغيير المسار والتوجه نحو مفاوضات تضع مصالح اليمن وشعبه في صميمها.

وختم قائلا إنه من شأن التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية في اليمن أن يسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

ومساء الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأكدت المملكة العربية السعودية صباح الخميس تعرض إحدى سفنها في البحر الأحمر لاستهداف ما أدى إلى وقوع حريق فيها دون إصابات.