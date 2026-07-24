كارني: كندا مستعدة للرد إذا دخلت رسوم ترامب الجديدة حيز التنفيذ

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الخميس إن بلاده تكثف مفاوضاتها مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل، لكنها مستعدة للرد إذا دخل تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع الكندية حيز التنفيذ.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة، التي أعلن عنها ترامب يوم الاثنين الماضي ، حيز التنفيذ في 19 أغسطس.

وقال كارني بعد اجتماعه مع رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم الكندية في شارلوت تاون بجزيرة الأمير إدوارد: "إذا دخلت هذه الرسوم، أو غيرها من الإجراءات، حيز التنفيذ، فهناك مجموعة كاملة من الأشياء التي يمكننا القيام بها في هذا الصدد".

وقال كارني إن "كل شيء مطروح على الطاولة" إذا تعذر التوصل إلى اتفاق قبل بدء سريان الرسوم الجمركية.

وأضاف: "لسنا بحاجة للرد مسبقا. في الواقع، أظن أنه سيكون من غير المجدي في هذه المرحلة الرد مسبقا".

وتغطي الرسوم الجمركية الجديدة مجموعة واسعة من البضائع، بما في ذلك العسل والمشروبات الكحولية والأسمنت ومنتجات الألبان وبعض المنتجات الخشبية وعصي الهوكي وغيرها من المواد. وهي تستثني منتجات الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، لكنها ستشمل البضائع التي كانت محمية سابقا من الضرائب الجمركية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ولم يتم تجديد هذا الاتفاق التجاري لعام 2020 من قبل الولايات المتحدة، مما أدى إلى إطلاق جولات جديدة من المفاوضات التي قد تستمر حتى عام 2036.

وقال كارني إن التهديد بالرسوم الجمركية قد يكون تكتيكا تفاوضيا من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف: "لقد رأينا سلسلة من المفاوضات التجارية التي أجرتها الولايات المتحدة، وعادة ما تكون هناك مهلة زمنية. وعادة ما تكون هناك رسوم جمركية ضخمة مرتبطة بتلك المهلة".

ويعتقد كارني أن هناك رغبة لدى المسؤولين الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق تجاري.