شيّع المئات من أهالي عزبة محمد يوسف التابعة لقرية السعيدية بمركز سنورس في محافظة الفيوم، 4 من أبنائها الذين توفوا خلال عملهم في المملكة العربية السعودية، في مشهد مهيب خيمت عليه الدموع والدعوات.

لم تكن تلك العودة التي انتظرتها أسرهم، فبعد سنوات من الغربة والكفاح بحثًا عن لقمة العيش، عادوا محمولين على الأكتاف داخل نعوش، بعدما لقوا مصرعهم إثر حادث ماس كهربائي داخل مقر إقامتهم بالسعودية.

وخيم الحزن على أهالي القرية الذين ودعوا جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير عقب أداء صلاة الجنازة، فيما ارتدت القرية ثوب الحداد.

والضحايا هم: فايد عبد السميع عبدالعاطي السيد (27 عامًا)، وحسين طلبة عبد الله حسين (38 عامًا)، وإبراهيم عطية ضيف مفتاح (32 عامًا)، وفرج محمد ضيف مفتاح (29 عامًا).

ويروي أحمد عبد الفضيل، أحد أهالي القرية، أن إبراهيم عطية سافر إلى السعودية قبل 8 سنوات، عقب زواجه مباشرة، طامحًا إلى بناء مستقبل أفضل لأسرته. وخلال سنوات اغترابه، رُزق بطفل يبلغ اليوم 7 سنوات، إلا أن ظروف العمل والغربة حالت دون أن يراه أو يحتضنه ولو لمرة واحدة، لتنتهي سنوات الانتظار بخبر وفاته.

وأضاف أن الضحايا الآخرين كانوا أيضًا من شباب القرية الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية إلى الاغتراب، فمنهم من كان يسعى لتوفير نفقات زواجه، ومنهم من تحمل مسؤولية إعالة أسرته ومساندتها في مواجهة أعباء الحياة.

وأشار إلى أن حسين طلبة لم يمض على سفره سوى عشرة أشهر، تاركًا خلفه زوجته وأربعة أبناء، بينهم ولد وثلاث بنات، بعدما علق آمالًا كبيرة على رحلة العمل بالخارج لتحسين أوضاع أسرته، إلا أن القدر أنهى رحلته قبل أن يحقق حلمه.