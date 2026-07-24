أوتاميندي يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خسارة لقب كأس العالم

أعلن نيكولاس أوتاميندي، مدافع منتخب الأرجنتين، اعتزاله اللعب الدولي، عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، ليُسدل الستار على مسيرة حافلة بقميص «الألبيسيليستي».

وكتب أوتاميندي، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «اليوم أكتب أصعب كلمات في مسيرتي الكروية.. حلمت بارتداء قميص المنتخب منذ الصغر، وكان ذلك أعظم شرف منحته لي كرة القدم. دافعت عنه بكل فخر وإحساس بالمسؤولية تجاه ملايين الأرجنتينيين».

وأضاف: «قدّر لي أن تكون مباراتي الأخيرة في نهائي كأس العالم. لم تكن النتيجة التي تمنيناها، لكنني أغادر مرفوع الرأس، بعدما قدم هذا الفريق كل ما لديه حتى اللحظة الأخيرة».

وتابع: «أغادر براحة ضمير بعد أن بذلت كل ما أملك داخل الملعب. لم أدخر جهدًا، ولم أتوقف عن الإيمان بقيمة هذا القميص الذي يمثل أعظم شرف في حياتي».

ووجّه رسالة مؤثرة لجماهير الأرجنتين، قائلًا: «شكرًا على حبكم غير المشروط ودعمكم الدائم. كنتم دائمًا الدافع الحقيقي لنا، وجعلتمونا نشعر أننا نمثل أمة كاملة، لا مجرد فريق».

كما خصّ عائلته برسالة امتنان: «كنتم السند في كل الأوقات، وتحملتم الكثير من التضحيات. لم أسر في هذا الطريق وحدي، بل كنا معًا في كل خطوة».

وخاطب لاعبي المنتخب الحاليين: «لا تتوقفوا عن الإيمان، وواصلوا القتال. هذا القميص يكافئ من يدافع عنه بإخلاص وتضحية. أنا واثق أن المستقبل يحمل لكم المزيد».

واختتم: «أودّع منتخب الأرجنتين بفخر كبير، فالألقاب جزء من التاريخ، لكن حب هذا القميص سيبقى إلى الأبد».

وامتدت مسيرة أوتاميندي الدولية لـ17 عامًا، خاض خلالها 139 مباراة سجل فيها 8 أهداف، وحقق عدة ألقاب، أبرزها كأس العالم 2022، ولقبا كوبا أمريكا، إلى جانب بطولة «الفيناليسيما».