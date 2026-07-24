كلوب: سنبني منتخبًا يُقاتل من أجل ألمانيا ويستعيد التفاف الجماهير

أعرب يورجن كلوب عن سعادته بتولي القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا، مؤكدًا عزمه على بناء فريق يُجسد روح القتال ويستعيد ثقة الجماهير الألمانية خلال المرحلة المقبلة.

وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم: «المنتخب الوطني قادر على توحيد الألمان بشكل لا يضاهيه أي شيء آخر تقريبًا، وهذا ما يجعل هذه المهمة استثنائية بالنسبة لي».

وأضاف: «أشعر بالامتنان لكل ما اكتسبته من خبرات خلال عملي مع ريد بول في الفترة الماضية، وللدعم الذي ساهم في إتمام هذه الخطوة».

وتابع: «نتطلع إلى خوض هذه التجربة بتواضع وصبر، من أجل بناء فريق يقاتل من أجل بعضه البعض، يستمتع بكرة القدم، ويمنح الجماهير منتخبًا يمكنها الالتفاف حوله بثقة».

شدد كلوب:«أنا لا أتولى هذه المهمة من أجل نفسي، بل من أجلكم أنتم. قبلت هذا المنصب رغم أنني رأيت كيف تم التعامل مع يوليان ناجلسمان، ورغم ما حدث أيضًا مع توماس توخيل».

وأضاف بنبرة حازمة:«إذا تجاوز الأمر إلى عائلتي، فسأغادر فورًا. وإذا كنتم ترون أنني لست على المستوى، فقولوا ذلك لي وجهًا لوجه، وسأرحل على الفور دون المطالبة بأي تعويض».

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن، اليوم الجمعة، تعيين كلوب مديرًا فنيًا للمنتخب الأول بعقد يمتد حتى عام 2030، خلفًا لجوليان ناجلسمان، في إطار خطة لإعادة بناء «المانشافت».

ومن المقرر أن يضم الجهاز الفني لكلوب كلًا من بيتر كرافيتز وبيب ليندرز، إلى جانب سفين بيندر، في مناصب المدربين المساعدين.

ويستهل كلوب مشواره مع المنتخب الألماني بمواجهة هولندا في أمستردام يوم 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.