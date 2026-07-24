 رسميًا.. يورجن كلوب مديرًا فنيًا لمنتخب ألمانيا حتى 2030 - بوابة الشروق
الجمعة 24 يوليه 2026 12:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لنسخة كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

رسميًا.. يورجن كلوب مديرًا فنيًا لمنتخب ألمانيا حتى 2030

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2026 - 12:19 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2026 - 12:22 م

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين يورجن كلوب مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، بعقد يمتد حتى عام 2030، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لـ«المانشافت» تحت قيادة أحد أبرز المدربين في العالم.

وجاء اختيار كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، خلفًا لجوليان ناجليسمان، الذي غادر منصبه عقب خروج ألمانيا من دور الـ32 لكأس العالم أمام باراجواي في يونيو الماضي.

وأنهى كلوب ارتباطه بمنصبه كرئيس عالمي لكرة القدم في الذراع الرياضية لشركة «ريد بول»، من أجل التفرغ الكامل لمهمته الجديدة مع المنتخب الألماني، والتي تتضمن خوض منافسات دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى مشوار التأهل لبطولة أمم أوروبا 2028، ثم التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030.

كما حصل الجهاز الفني المرافق لكلوب على الموافقة الرسمية، إذ سيضم كلًا من بيتر كرافيتز وبيب ليندرز، إلى جانب لاعب بوروسيا دورتموند السابق سفين بيندر، الذين سيتولون مهام المدربين المساعدين.

ومن المنتظر أن يستهل كلوب مشواره رسميًا مع «المانشافت» بمواجهة هولندا في أمستردام يوم 24 سبتمبر، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات دوري الأمم الأوروبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك