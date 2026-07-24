أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين يورجن كلوب مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، بعقد يمتد حتى عام 2030، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لـ«المانشافت» تحت قيادة أحد أبرز المدربين في العالم.

وجاء اختيار كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، خلفًا لجوليان ناجليسمان، الذي غادر منصبه عقب خروج ألمانيا من دور الـ32 لكأس العالم أمام باراجواي في يونيو الماضي.

وأنهى كلوب ارتباطه بمنصبه كرئيس عالمي لكرة القدم في الذراع الرياضية لشركة «ريد بول»، من أجل التفرغ الكامل لمهمته الجديدة مع المنتخب الألماني، والتي تتضمن خوض منافسات دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى مشوار التأهل لبطولة أمم أوروبا 2028، ثم التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030.

كما حصل الجهاز الفني المرافق لكلوب على الموافقة الرسمية، إذ سيضم كلًا من بيتر كرافيتز وبيب ليندرز، إلى جانب لاعب بوروسيا دورتموند السابق سفين بيندر، الذين سيتولون مهام المدربين المساعدين.

ومن المنتظر أن يستهل كلوب مشواره رسميًا مع «المانشافت» بمواجهة هولندا في أمستردام يوم 24 سبتمبر، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات دوري الأمم الأوروبية.