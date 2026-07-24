حمزة عبد الكريم يترقب الظهور الأول مع برشلونة وديا

يبدأ نادي برشلونة الإسباني استعداداته للموسم الجديد موسم 2026-2027، بمواجهة ودية بدون حضور جماهيري أمام فريق أوروبا العريق في كتالونيا على ملعب المدينة الرياضية خوان جامبر.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فإن هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، سيخوض مباراة اليوم بمشاركة اللاعبين الذين عمل معهم على مدار الأسبوعين الأولين من فترة الإعداد، بدون الدوليين.

وتضم قائمة برشلونة لمباراة اليوم عددًا من لاعبي الفريق الأول الذين لم يشاركوا في كأس العالم، بالإضافة لرونالد أراوخو، الذي غادر منتخب بلاده مبكرًا البطولة العالمية.

كما تضم القائمة مجموعة كبيرة من لاعبي فريق الشباب والفريق الرديف لنادي برشلونة، ومن بينهم حمزة عبد الكريم، مهاجم المنتخب الوطني المصري.

وتمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة لحمزة عبد الكريم، حيث يسعى لتثبيت أقدامه مع الفريق الأول لبرشلونة، خصوصًا في ظل عدم تعاقد النادي مع مهاجم بديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن مباراة اليوم تحمل جميع خصائص المباريات الودية التحضيرية، باستثناء غياب الجماهير، وكان الفريق قد خاض حصة تدريبية صباح اليوم قبل تلك المواجهة.