إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد إجلاء 10 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات

أعلنت الحكومة الإسبانية حالة طوارئ وطنية اليوم الجمعة، بعد إجلاء حوالي 10 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات في المنطقة الوسطى من مدريد.

ويعني هذا الإجراء أن وزارة الداخلية الإسبانية التي تسيطر على قوات الشرطة والأمن، تولت مسئولية الإشراف على جهود إخماد الحرائق التي تقوم بها الأقاليم الإسبانية.

وذكرت الحكومة الإقليمية لمدريد أنه تم إجلاء 10 آلاف شخص من قرى مختلفة، مع خروج حرائق عن نطاق السيطرة وسط موجة حر، تؤجج ألسنة اللهب.

وكانت إسبانيا قد شهدت احتراق أكثر من 100 ألف هكتار(247 ألف فدان) بالفعل هذا العام، بما في ذلك ثاني أكبر حريق على الإطلاق، والذي أتى على حوالي 32 ألف هكتار(79 ألف فدان) في الأيام الأخيرة في إقليم جوادالاخارا. وقتل 13 شخصا في حريق اندلع في جنوب إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر.