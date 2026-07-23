محافظ المنيا: رفع كفاءة وإعادة تأهيل 150 منزلا بقريتي بني سليم وجبل الطير القبلية بسمالوط

- ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون مع إعمار مصر للتنمية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون بين محافظة المنيا وشركة "إعمار مصر للتنمية"، الهادف إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية؛ في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد المحافظ أن البروتوكول يستهدف تطوير 500 منزل للأسر الأولى بالرعاية بمركز سمالوط، يتم تنفيذها على أربع مراحل، مشيرا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى، التي شملت رفع كفاءة وإعادة تأهيل 100 منزل بعزبة الرملة التابعة لقرية جبل الطير، بتكلفة إجمالية بلغت 14.7 مليون جنيه، وتم تسليمها بالكامل للمستفيدين.

وأضاف كدواني، أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 150 منزلا بتكلفة إجمالية تبلغ 22.7 مليون جنيه، منها 100 منزل بعزبة بني سليم، و50 منزلا بقرية جبل الطير القبلية، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وجارٍ استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا لتسليمها للمستفيدين بنهاية يوليو الجاري.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الثالثة تشمل تطوير 150 منزلا بتكلفة إجمالية قدرها 22.5 مليون جنيه، بواقع 75 منزلا بقرية الوفاء و75 منزلا بقرية الاعتزاز بمركز سمالوط، لافتا إلى الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية والمقايسات، وجارٍ إسناد الأعمال للمقاولين تمهيدا لبدء التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

وأضاف أن المرحلة الرابعة تستهدف تطوير 100 منزل بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، على أن يتم تحديد المنازل المستفيدة عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة، وفقا للضوابط والمعايير المنظمة، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا.

وأكد كدواني، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتنمية المناطق الأكثر احتياجا، من خلال توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أهمية تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.