توافد كبير للمواطنين على ساحة ميدان المساجد بالإسكندرية للاحتفال بمولد أبي العباس المرسي

شهدت ساحة ميدان المساجد بمنطقة بحري في محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، توافدا كبيرا من المواطنين للمشاركة في احتفالات مولد القطب الصوفي سيدي أبي العباس المرسي، وسط أجواء روحانية مميزة.

وامتلأت الساحة بالمريدين ومحبي آل البيت، الذين حرصوا على التواجد للمشاركة في فعاليات الاحتفال، والتي تضمنت الابتهالات الدينية، وإنشاد قصائد المديح النبوي، وقراءة بردة الإمام البوصيري داخل مسجد سيدي أبي العباس المرسي.

وشهدت المنطقة تنظيما مكثفا من الجهات المعنية لتيسير حركة المواطنين، مع انتشار الخدمات الأمنية والتنظيمية، لتأمين الاحتفالات وتوفير الأجواء المناسبة للزائرين.

ويُعد مولد سيدي أبي العباس المرسي من أبرز المناسبات الدينية التي تشهدها محافظة الإسكندرية سنويا، حيث يستقطب آلاف الزائرين من مختلف المحافظات للمشاركة في الاحتفال وزيارة المسجد، الذي يُعد أحد أهم المزارات الإسلامية في مصر.