إحباط تهريب 18 ألف علبة سجائر بالغربية

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية في توجيه ضربة استباقية جديدة لمحاولات تهريب السلع، بعدما تمكنت من إحباط تهريب 18 ألف علبة سجائر مسعرة جبريا، كانت مخصصة ضمن حصة استراتيجية لإحدى المحافظات المجاورة؛ وذلك قبل إعادة طرحها داخل محافظة الغربية بالسوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

وأكد محافظ الغربية، في بيان صحفي اليوم، أن المحافظة مستمرة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لحماية الأسواق والحفاظ على استقرار توافر السلع، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو تحقيق أرباح غير مشروعة، مشددا على أن الدولة تتعامل بحزم مع جميع صور الاحتكار والتلاعب، وأن الحملات التموينية ستتواصل بكل مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

كانت معلومات قد وردت إلى المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تفيد بقيام إحدى السيارات بتهريب كميات كبيرة من السجائر المسعرة جبريا، والمخصصة لحصة استراتيجية لإحدى المحافظات المجاورة، تمهيدا لإعادة بيعها داخل الغربية بأسعار تزيد على السعر الرسمي.

وعلى الفور، وجه وكيل الوزارة بسرعة فحص المعلومات وتشكيل حملة تموينية مكبرة، حيث جرى تنفيذ الحملة بدائرة إدارة تموين كفر الزيات برئاسته، وبمشاركة أحمد فتحي، مدير الإدارة، وأحمد مبروك، رئيس الرقابة التموينية، ومحمد العطار، مفتش الرقابة التموينية، ومنى فوزي، مفتشة الرقابة التجارية، وسعيد العربي، بقسم الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط السيارة محملة بـ 18 ألف علبة سجائر، بينها 9500 علبة "كليوباترا الملكة" و8500 علبة "كليوباترا جولد"، قبل طرحها بالسوق السوداء.

من جانبه، أكد المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن المديرية تواصل تنفيذ الضربات الاستباقية لمواجهة محاولات تهريب السلع والاتجار بها خارج القنوات الشرعية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية.

وأوضح أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع أنحاء المحافظة لضمان الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين.