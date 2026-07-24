 برشلونة يكشف عن طاقمه الاحتياطي في الموسم الجديد - بوابة الشروق
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برشلونة يكشف عن طاقمه الاحتياطي في الموسم الجديد

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2026 - 12:03 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2026 - 12:03 م

كشف نادي برشلونة الإسباني عن طاقمه الاحتياطي للموسم الجديد، موسم 2026-2027.

وأوضح النادي «يُجسّد طقم برشلونة الاحتياطي لموسم 2026/27 الطموحَ إلى تجاوز حدود الذات باستمرار».

وأضاف: «إنها روح تعكس بشكل طبيعي هوية برشلونة التنافسية وإرث كوبي براينت، حيث يتشارك كلا الرمزين نفس الدافع الذي لا يلين: مواصلة المنافسة من أجل تحقيق المزيد».

وتابع: «يتميز الطقم باللون الأسود كلون أساسي، رمزًا للعزيمة والتنافسية الشديدة، بالإضافة إلى تدرج لوني إلى البنفسجي في أسفل القميص، فيما تعكس التفاصيل الذهبية السعي الدؤوب وراء التحديات الكبرى والجوائز، وتتضمن سلسلة من العناصر الرسومية إشارات دقيقة إلى هوية العلامة التجارية».

واختتم البيان: «من أبرز ميزات التصميم نقش مستوحى من جلد الثعبان، وشعار نادي برشلونة اللامع، وشعار كوبي على الصدر، واقتباس مخفي لكوبي براينت داخل الياقة: "اترك اللعبة أفضل مما وجدتها"».


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