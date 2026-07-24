يقام حفل افتتاح الدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، في التاسعة مساء غدٍ السبت، على المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة، على أن تبدأ الريد كاربت الخاصة بحفل الافتتاح في الثامنة مساءً.

وتقدم حفل الافتتاح المذيعة ريهام إبراهيم، ويتولى الرؤية البصرية وإخراج الحفل الفنان وليد عوني.

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم مكرمي الدورة 19، وهم الفنانون إسعاد يونس، وشهيرة، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد ماهر، والناقد الدكتور حمدي الجابري، والمخرجان مجدي مجاهد وأحمد البنهاوي.

ويشارك في مسابقة العروض المسرحية 34 عرضا تمثل قطاعات الإنتاج المسرحي المختلفة، بالإضافة إلى 3 عروض على الهامش، حيث يشارك البيت الفني للمسرح بستة عروض: "متولي وشفيقة، سابع سما، التياترو، ساعة حظ، أداجيو اللحن الأخير، وسجن اختياري"، كما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بستة عروض: "يوم أن قتلوا الغناء، شبح الأوبرا، ليلة القتلة، البؤساء، هواميش الجبرتي، وكأن شيئا لم يكن".

وتشارك وزارة الشباب والرياضة بعرضي "شنب البنات" و"ضيق تنفس"، بينما يشارك مركز الهناجر للفنون بعرضي "سما" و"لحظة واحدة"، ويقدم صندوق التنمية الثقافية عرضي "هل هذا الملك لير؟" و"لسه فاكر"، فيما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرض "غرام في الكرنك".

كما تضم القائمة ثلاثة عروض من أكاديمية الفنون هي: "آل بونسكو، ماذا لو؟، التدريبات الأسبوعية لتعلم الطريقة المثالية"، إلى جانب خمسة عروض تمثل الفرق الحرة والمستقلة: "ميرامار، ليالينا، حيث لا يراني أحد، تصبحي على خير يا ماما، والمضطر يركب القطر".

كما يشارك المسرح الجامعي بعرضي "البوسطجي" و"الست"، وتشارك فرق الهواة ومنظمات المجتمع المدني بعرضي "حكاية دائرة الطباشير القوقازية" و"الأرض"، فيما يمثل القطاع الخاص عرض "أوليفر بالعربي".

وتشهد الدورة كذلك مشاركة عرضي "الجريمة والعقاب" و"يا ناسيني" عن نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب عرض "شبابيك" ممثلا لفرق الشركات والبترول والمسرح العمالي، بالإضافة إلى ثلاثة عروض ضمن برنامج "عروض على الهامش" هي: "فتاة المترو، كرسي بجناحات، وكوديا".

ويترأس لجنة التحكيم لمسابقة العروض المسرحية المخرج خالد جلال، وتضم في عضويتها الدكتورة أحلام يونس، رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للباليه الأسبق، والفنانة عايدة فهمي، ومهندس الديكور عمرو عبد الله الشريف، والمخرج محمد زكي، والموسيقار محمود طلعت، والناقد أحمد عبدالرازق أبو العلا، فيما يتولى الفنان محمود حسن مهام مقرر اللجنة، فيما يترأس لجنة مشاهدة العروض المخرج حسن الوزير، بعضوية الناقد باسم صادق، والفنان محمود فؤاد صدقي، والمخرجة منار زين، والدكتورة هايدي عبدالخالق.