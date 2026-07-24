النفط يحقق مكاسب أسبوعية بـ13% مع زيادة حدة التصعيد في الشرق الأوسط

اتجهت أسعار النفط نحو تسجيل مكاسب أسبوعية كبيرة بنسبة تجاوزت 13% بسبب مخاوف تعطل تدفق الإمدادات عبر البحر الأحمر أيضا والتصعيد في ‌حرب إيران.

واقترب سعر خام برنت من 99 دولارا للبرميل بعدما فتحت الهجمات على ناقلات في البحر الأحمر جبهة جديدة في صراع الشرق الأوسط، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع الضربات الأمريكية على إيران.

ورغم ذلك هبطت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة، وتراجع سعر العقود الآجلة لمزيج "برنت" للتسوية في سبتمبر إلى 97.7 دولار للبرميل، بعد أن قفز 7% في الجلسة السابقة، وانخفضت العقود المستقبلية لخام "غرب تكساس" الوسيط إلى 90 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط هذا الشهر مع تصاعد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران في مياه الخليج العربي، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور عبر مضيق هرمز وإعاقة تدفقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

ونقلت "بلومبرج" عن جاي هاتفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفراستركتشر كابيتال مانجمن" قوله: "إذا كانت حركة المرور في البحر الأحمر ضئيلة، فإننا نتوقع وصول السعر إلى 120 دولاراً، وهو نوع من نقطة التحول للنفط".

وأضاف: "إذا لم يكن هناك نقل، فستحتاج إلى ترشيد الاستهلاك. والطريقة التي تحقق بها ترشيد الاستهلاك هي ارتفاع الأسعار".

وأصبح البحر الأحمر مسار تصدير بالغ الأهمية للسعودية، إذ يتيح للمملكة تجاوز مضيق هرمز ومواصلة شحن ملايين البراميل يومياً إلى العملاء حول العالم.

وبدت حركة المرور عبر مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر نشطة أمس الجمعة، وعبرت ناقلة مملوكة لليونان المضيق "خفية"، لتظهر في بحر العرب، بعدما كانت تشغل أجهزة التتبع في البحر الأحمر في وقت سابق، بحسب بيانات تتبع السفن. وكانت ناقلة مملوكة لهونغ كونغ محملة بالنفط السعودي تبحر متجهة إلى المضيق أمس الخميس.