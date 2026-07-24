تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها حفلا في الثامنة والنصف مساء الأربعاء 29 يوليو الجاري على المسرح المكشوف، ضمن ليالي المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2026 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ويقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

يتضمن البرنامج باقة من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعيدت صياغتها لتناسب آلة الماريمبا، منها: "اللى بالي بالك، الفن، البخيل وأنا، الدنيا ريشة، حرمت أحبك، على رمش عيونها، كراكشنجي، النصر، 3 دقات، مافيا، حارة السقايين، سهر الليالي، تيكو تيكو"، إلى جانب مختارات من الأغاني والموسيقى الفلكلورية وغيرها.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2026 الذي يواصل احتفائه بمختلف ألوان الموسيقى والغناء في إطار رسالة الأوبرا الرامية إلى نشر الثقافة الفنية الجادة وتعزيز أثرها في المجتمع.