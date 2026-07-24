الجيش الأردني: إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية دون خسائر

أعلن الجيش الأردني، الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت 7 صواريخ و6 طائرات مسيّرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، دون خسائر.

ونقل الجيش في بيان عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسئول"، قوله، إن "منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت، اليوم الجمعة، 7 صواريخ و6 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، استهدفت أراضي المملكة".

وأوضح المصدر أن "عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها".

وأكد أن "القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها".

وتعرّض الأردن مؤخرا، إلى جانب دول عربية، لهجمات قالت طهران إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية، ردا على هجمات يومية تشنها واشنطن على إيران.

والسبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث إثر هجوم إيراني استهدف مواقع في الأردن.

وفي تحديث الأحد، قالت "سنتكوم" إنها عثرت على رفات لم تحدد هويتها في موقع الهجوم، وإن إجراءات فحصها والتحقق من هويتها لا تزال جارية.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.



