جوارديولا يرفض عرض تدريب منتخب إيطاليا

كشف تقرير صحفي عن حسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا موقفه برفض تولي القيادة الفنية لمنتخب إيطاليا، بعدما رأى أن المشروع المطروح لا يتناسب مع رؤيته في المرحلة الحالية من مسيرته التدريبية.

ووفقًا لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، سافر باولو مالديني، المدير الفني للاتحاد الإيطالي، برفقة ليوناردو مستشاره، إلى مدينة برشلونة خلال الأيام الماضية، لعقد جلسة مباشرة مع جوارديولا ومحاولة إقناعه بقيادة "الآتزوري".

ورغم اهتمام المدرب الإسباني في وقت سابق بالفكرة، فإنه أبلغ الوفد الإيطالي قراره النهائي بالاعتذار، مؤكدًا أن طبيعة المشروع لا تتماشى مع أسلوب عمله، خاصة تفضيله التواجد اليومي في التدريبات، على عكس طبيعة العمل مع المنتخبات التي تعتمد على منظومة موسعة من الكشافين والمساعدين.

وأشار التقرير إلى أن الخطة الإيطالية تستهدف إعادة بناء المنتخب على مدار فترة تمتد من 8 إلى 10 سنوات، وهو ما اعتبره جوارديولا إطارًا زمنيًا طويلًا لا يتناسب مع أولوياته الحالية.

في المقابل، بدأ مسؤولو الاتحاد الإيطالي دراسة بدائل محتملة، حيث يبرز اسم أندريا بيرلو كأحد أبرز المرشحين لخلافة المنصب، مع توقعات بفتح قنوات اتصال معه خلال الفترة المقبلة.