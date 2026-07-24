عمومية اتحاد المهن الطبية توصي برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالبت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة اليوم بدار الحكمة، برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

واقترح عدد من أعضاء الجمعية العمومية مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من أجل رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة وعودتها من جديد لتؤدي دورها في خدمة الصيادلة والمنظومة الطبية بالكامل.

كما اقترح البعض أن يقدم الاتحاد الدعم المادي والقانوني، وتكليف أحد مكاتب المحاماة التابعة للاتحاد بمتابعة ورفع القضايا أمام القضاء لرفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

وأعلن رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور أسامة عبدالحي، تكليف الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية بالتصفيق.

واكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، بحضور أكثر من 500 عضو.

وتضمن جدول الأعمال المطالبة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، ومناقشة مقترح زيادة قيمة المعاش، ومناقشة قصر استثمارات أموال الاتحاد على الأوعية الادخارية، ومناقشة موقف تمويل الأندية، ومناقشة تحصيل المديونيات المتأخرة المستحقة على النقابات الأربع.

كما تضمن جدول الأعمال عرض تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، إلى جانب عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات عامي 2020 و2021، وكذلك عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانيات ذاتها.

كما تشمل أعمال الجمعية اختيار مراقب للحسابات، وفقا للإجراءات المنظمة.