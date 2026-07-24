السودان: مقتل 15 مدنيا بهجوم لـ الدعم السريع في شمال كردفان

أعلنت السلطات السودانية، الجمعة، مقتل 15 مدنيا وإصابة 7 آخرين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بُربُر جنوب مدينة الأُبَيِّضْ عاصمة ولاية شمال كردفان.

وقالت حكومة ولاية شمال كردفان، في بيان إنها "تدين بأشد العبارات الاعتداء الغادر الذي نفذته مليشيا الدعم السريع على منطقة بُربُر، والذي استهدف المواطنين المدنيين العزل، في انتهاك سافر للقانون الإنساني والأعراف والقيم".

وأضافت أن الهجوم أسفر عن "استشهاد 15 مواطنا وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، إلى جانب نهب عدد من رؤوس الماشية وترويع السكان الآمنين".

وأوضحت أن القوات المسلحة والقوات النظامية تحركت على الفور لملاحقة المهاجمين، وتمكنت من دحرهم وإجبارهم على الفرار، قبل أن تبسط سيطرتها الكاملة على المنطقة، فيما تتواصل عمليات التمشيط والملاحقة لمنع أي تهديد لأمن المواطنين.

وأكدت حكومة الولاية أن الأوضاع الأمنية في المنطقة "تحت السيطرة الكاملة"، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات.

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق على الاتهامات حتى الساعة 13:45 (ت.غ).

وفي 6 يوليو الجاري قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات بمدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق.

ومنذ نحو شهرين، تشهد الأُبيّض هجمات بطائرات مسيرة لقوات "الدعم السريع"، استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وفي 12 مايو الماضي حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في إقليم كردفان، مشيرة إلى أنها أودت بحياة ما لا يقل عن 880 مدنيا خلال الفترة بين يناير وأبريل.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) منذ 25 أكتوبر الماضي مواجهات متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت وفق تقديرات أممية عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.